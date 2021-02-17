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MCU熱度不減 應廣單月營收再登頂

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

專精於微控制器（MCU）設計公司應廣科技（6716）今年開年業績強強滾，一月營收再創單月歷史新高，達8243萬元，比前一年同期成長超過90%，同時，也較上個月成長30%以上，在晶圓封測產能嚴峻下達到新的里程碑實屬不易。在產業需求持續暢旺，以及產品線擴充效益下，應廣今年業績表現相當令人期待。

應廣去年全年出貨總量將近15億顆，也創下新高量，尤其在廣泛應用於消費性電子領域的MCU，在大陸市場佔有舉足輕重的地位，擁有相當的市場份額；更重要的是，應用於火熱產品TWS（真無線藍芽耳機）的觸控晶片出貨明顯提升，在大陸市場也已佔有一席之地。

另外，遠端辦公型態、資料中心增設的需求所帶動雲端伺服器的需求提升，以及比特幣上漲所引燃的挖礦熱，對於伺服器與挖礦機散熱晶片的需求更加殷切，應廣高附加價值的BLDC散熱晶片適時提供這類需求的最佳解決方案，對於獲利也有相當助益。

展望今年，董事長唐燦弼表示，審慎樂觀看待產業發展及市場成長，訂單動能依然持續，雖然晶圓、封測廠產能吃緊，但保住既有的產能是必須努力去達到的目標，就公司發展來看，應廣正致力於達成近期以及中長期的發展目標，近期目標要能保住產能、交貨時間和物流效率，中長期目標要拓展新產品、新市場以及開拓產能」。長期來看，應廣的營運佈局一步一腳印，致力於提供客戶最佳的產品與服務，為股東創造最大利益。

晶片 封測 晶圓

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