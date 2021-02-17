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宏碁智醫AI診斷軟體 獲泰國FDA醫材許可證

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁集團（2353）旗下子公司宏碁智醫跨界打造眼科AI輔助診斷軟體VeriSee DR，2020年獲台灣衛福部食品藥物管理署核發許可證，同時已獲數家醫學中心及醫療院所使用。

宏碁智醫策略布局東南亞市場，率先獲得泰國食品藥物管理局Thai Food and Drug Administration醫材許可證，成為台灣首張落地許可的眼科智慧醫材，將大幅提升泰國糖友視網膜病變篩檢率。

泰國全國總人口約有近7,000萬人，其中就有450萬人罹患糖尿病，推估每100人就有6位糖尿病患。根據資料指出全球糖尿患者會有超過1/3的人發生糖尿病視網膜病變，糖尿病視網膜病變風險隨著罹病時間越久、風險愈高，病變初期可能毫無症狀，因而泰國糖尿病視網膜檢測長期處於低篩檢率；宏碁智醫AI輔助診斷軟體VeriSee DR使用電腦邊緣計算，無須網路即可進行篩檢判讀，可縮短檢測時間、有效緩解泰國眼科醫師人數過低造成的醫病差距，達到及早發現、及時治療。

宏碁智醫AI輔助診斷軟體VeriSee DR首度落地海外，第一站以泰國出發，同時積極佈署東南亞各地，在多國申請認證許可；應用宏碁資通訊經驗與先進的AI技術，大力借助科技應用驅動智慧醫療，實現AI醫療落地的願景，有效提升健康醫療的品質與效益，增進病患福祉。

宏碁 泰國

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