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鴻海工業富聯獲亞馬遜Fire TV Stick訂單 估下半年生產

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
鴻海。路透
鴻海。路透

根據外電報導，美國電子商務巨頭亞馬遜宣布，將在印度啟用暢銷商品Fire TV Stick首座生產線；這筆訂單由鴻海（2317）集團工業富聯旗下子公司 Cloud Network Technology 拿下，預計今年下半年將在印度東南部工業大城欽奈(Chennai)開始生產。

印度通訊與資訊科技部長普薩達Ravi Shankar Prasad昨日在推特Twitter上披露這個訊息，亞馬遜也在當地官方部落格表示，未來每年將生產數十萬個Fire TV Stick設備，以滿足當地巿場需求，同時將持續評估向其他市場或城市擴張的機會。

工業富聯表示，在許多國家或地區為防疫而限制各種外出集會，及消費者自發性的收視行為改變，都使得影音平台成為生活中不可或缺的服務，大數據與AI的應用發展，將持續帶動相關雲端服務、伺服器及資料運算中心等軟硬體需求。

因新冠肺炎疫情延燒，引爆家庭影音需求，為影音串流上下游創造更多商機；"Netflix光是去年第1季就增加超過1,500萬個付費用戶，貢獻當季業績57.5億美元，比市場預期整整高出一倍，目前全球訂戶仍穩定增加中。

另外，迪士尼串流平台Disney+上線至今，全球付費用戶已超過8,000萬人，其中印度市場在合宜資費及運營商的推波助瀾下，付費用戶已達到2,700萬人。

亞馬遜 鴻海

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