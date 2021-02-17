快訊

蔡英文霸氣回應台灣新塗裝 海巡署收回高層指示聲明致歉

美國南方大停電：極端寒流癱瘓火力發電？冰封4百萬人

宏碁推新視訊服務sMeet 目標走向國際

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
宏碁集團創辦人／智榮基金會董事長施振榮今日舉辦大年初六新春視訊團拜。記者謝艾莉／攝影
宏碁集團創辦人／智榮基金會董事長施振榮今日舉辦大年初六新春視訊團拜。記者謝艾莉／攝影

大年初六新春團拜，宏碁（2353）集團創辦人／智榮基金會董事長施振榮今日宣示今年力推三大計畫，包括科文双融在台北101建置前瞻數位展演平台、陽明交大合校後積極推動產學共創、宏碁sMeet新視訊服務即將上路，正式啟動東方矽文明元年，開創台灣新未來。

由於疫情的緣故，今年新春團拜施振榮仍透過視訊連線與宏碁、明基（4116）/佳世達（2352）、友達（2409）、緯創（3231）及科文双融、灣聲樂團進行視訊拜年，同時透過視訊對外宣布他今年將力推三大計畫，這也是他的新年新希望。

施振榮指出，首先是由科文双融投資的藝文創作新空間—台北101場域，將以5G、8K新科技，打造台灣最前瞻的數位展演新場域，預計今年7月就將有首檔展演登場，將是讓大眾體驗沉浸式展演的新展場。

其次，陽明交大已完成合校，施振榮身為陽明交大合校後援會會長，他希望在合校後，校方應與所有的利害相關者達成共識，並進一步建立推動產學共創的新機制，以有助台灣未來產業轉型升級，藉由產學共創與跨域整合，讓陽明交大在智慧醫療領域有所貢獻，具體實現東方矽文明。

施振榮並端出宏碁即將推出的sMeet新視訊服務，他指出，這項服務除了可利用宏碁提供的公共雲視訊服務外，如果企業相當重視資安，也可選擇進一步將視訊平台就放在自己企業內部，架構在宏碁2013年倡議的自建雲(BYOC)，由企業內部自行掌握視訊資料，sMeet的〝s〞強調的就是security(安全)。

施振榮表示，目前該視訊服務除了他自己近期的視訊會議已試用多個月之外，也已在許多企業展開試用，將不盡理想的地方進一步優化，希望正式推出後可以帶來更好的使用體驗，預計近期就可以正式對外提供服務，未來目標更是推上國際市場。

施振榮並呼籲，要打造台灣成為「東方矽文明」（Si-vilization）的發祥地，未來台灣可以在數位防疫、健康聯網、智慧醫療等領域為全人類做出更大的貢獻，此外，在藝文方面，未來藉由在台北101打造的藝術展演的新空間，相信在疫情過後，可以帶給國外觀光客最高藝術水準的沉浸式新體驗，讓台灣在東方矽文明做出進一步的貢獻。

視訊 施振榮 宏碁

延伸閱讀

施振榮：以人本智慧引導AI 推動學術研究跨域整合

施振榮籲以人本智慧引導人工智慧 推學術研究跨域整合

陽明交大合校 施振榮連跑2場揭牌

陽明交大合校 施振榮自稱啦啦隊長、郭旭崧是中繼投手

相關新聞

鴻海工業富聯獲亞馬遜Fire TV Stick訂單 估下半年生產

根據外電報導，美國電子商務巨頭亞馬遜宣布，將在印度啟用暢銷商品Fire TV Stick首座生產線；這筆訂單由鴻海（23...

台積訂單塞爆 急調千人趕工

蘋果、高通、超微、聯發科等四大客戶訂單湧進，台積電先進製程訂單持續爆滿，傳出為此將於農曆年後緊急調度「千人部隊」至先進製...

春節忙翻天沒空歲修…台積趕工拚產能 千人部隊支援南科廠

金牛年景氣續旺，為迎接春節後強大的訂單需求，科技大廠台積電、聯電、日月光年後加速調派人力，擴增產能，其中台積電預定增派千...

中華電衝5G 今年資本支出仍高檔

去年5G起跑，國內主要電信商都在去年積極建設5G基地台，中華電（2412）今（17）日表示，今年是5G建設的高峰年，因此...

電信業揪團 攻5G企業專網

2021年電信業者將在企業專網應用「仙拚仙」爭市場。中華電與日月光攜手打造半導體智慧工廠，遠傳鎖定智慧製造與台達電合作，...

虛擬幣熱 顯卡爆最大缺貨潮

虛擬貨幣夯，比特幣再衝歷史新高價，叩關5萬美元，虛擬貨幣「挖礦」風潮再起，「礦工」瘋搶顯卡，導致顯卡市場近期出現「史上最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。