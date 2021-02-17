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中華電衝5G 今年資本支出仍高檔

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
中華電表示，今年是5G建設的高峰年，該公司今年資本支出仍維持高檔。示意圖／聯合報系資料照
中華電表示，今年是5G建設的高峰年，該公司今年資本支出仍維持高檔。示意圖／聯合報系資料照

去年5G起跑，國內主要電信商都在去年積極建設5G基地台，中華電（2412）今（17）日表示，今年是5G建設的高峰年，因此，該公司今年資本支出仍維持高檔，今年全年資本支出在431.5億元水準。

去年國內三大電信商，包括中華電、台灣大（3045）及遠傳（4904）均積極進行5G設備建置，今年仍將持續5G基地台建置，其中，中華電為因應5G建設，資本支出仍維持在431.5億元水準，原本計劃將以5年時完成5G基地台建置，目前已縮短至3年內完成。

去年5G建置起步，預料今年各大電信商仍將加快建置腳步，中華電信規劃未來5G基地台將建設超過1萬座，中華電信也表示，今年的全年資本支出中，預計5G 相關支出逾 160 億元，占比約 4 成。

中華電今年資本支出除持續布建5G之外，光纖布局也是中華電近幾年持續推動的重要項目。該公司今年仍將持續維護光纖固網，中華電過去在固網光纖布局已久，包括光纖輸出、接取設備等，提升固網光纖品質也較有優勢。

5G 中華電信

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