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台積訂單塞爆 急調千人趕工

經濟日報 / 記者尹慧中／台北報導
蘋果、高通、超微、聯發科等訂單湧進，台積電傳出為此將於農曆年後緊急調度「千人部隊」至南科廠區協助生產。圖／聯合報系資料照片
蘋果、高通、超微、聯發科等訂單湧進，台積電傳出為此將於農曆年後緊急調度「千人部隊」至南科廠區協助生產。圖／聯合報系資料照片

蘋果、高通、超微、聯發科等四大客戶訂單湧進，台積電先進製程訂單持續爆滿，傳出為此將於農曆年後緊急調度「千人部隊」至先進製程生產大本營南科廠區協助生產，凸顯供不應求的盛況。

對於相關傳聞，台積電昨（16）日強調，南科各廠區生產都按照計畫進行。台南地方消息則傳出，台積電為衝刺先進製程生產，近期將分五、六批調度工程師前往南科支援，總數高達上千人。

台積電ADR在台股春節休假期間獲得國際投資人青睞，自美國時間5日至12日，股價波段漲幅逾8%，較普通股封關價溢價逾24%。

預期外資將對台積電認錯回補，成為今日開紅盤多頭指標。台積電ADR周二早盤漲1.7%，創新高。

台積電南科廠區是生產5奈米與16奈米等先進製程重鎮。台積電先前已規畫，南科晶圓18廠三期會在今年量產，而在三期廠區都量產時，12吋晶圓年產能會超過100萬片，屆時在當地工作的員工將達1.4萬人。

台積電南科廠區於2018年已部署上萬名人力，隨著先進製程生產與擴產緊鑼密鼓進行中，在南科當地的生產大軍持續擴大。台積電此次傳出再大舉追加調派支援南科廠區的人力，成為業界話題。

業界人士透露，隨著投片量大增，台積電先進製程訂單能見度已達2022至2023年。

台積電 晶圓

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