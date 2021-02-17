聽新聞
test
0:00 / 0:00
格芯：半導體榮景不是泡沫
全球第四大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）執行長柯斐德（Thomas Caulfield）表示，近期半導體需求大增，導致汽車與其他產業面臨晶片短缺，代表半導體產業正迎接更長的加速擴張時期。
柯斐德表示，居家工作與遠距學習已推動新科技的採用，因此產生對半導體的額外需求。他認為，此波強勁需求「不是泡沫」，「這個產業在未來八年至九年規模將翻增一倍，必須對生產進行投資，才能推動規模成長」。
柯斐德預期，目前汽車晶片供應短缺的情況將緩解，格芯正盡全力服務這類客戶。
他預測，晶片產業今年會有高個位數成長幅度，約是先前預期的一倍。
根據市調機構TrendForce調查數據，格芯去年第4季營收為全球晶圓代工廠第四大，居台積電、三星、聯電之後。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言