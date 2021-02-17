格芯：半導體榮景不是泡沫

全球第四大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）執行長柯斐德（Thomas Caulfield）表示，近期半導體需求大增，導致汽車與其他產業面臨晶片短缺，代表半導體產業正迎接更長的加速擴張時期。

柯斐德表示，居家工作與遠距學習已推動新科技的採用，因此產生對半導體的額外需求。他認為，此波強勁需求「不是泡沫」，「這個產業在未來八年至九年規模將翻增一倍，必須對生產進行投資，才能推動規模成長」。

柯斐德預期，目前汽車晶片供應短缺的情況將緩解，格芯正盡全力服務這類客戶。

他預測，晶片產業今年會有高個位數成長幅度，約是先前預期的一倍。

根據市調機構TrendForce調查數據，格芯去年第4季營收為全球晶圓代工廠第四大，居台積電、三星、聯電之後。