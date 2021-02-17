蘋果新品連發 台鏈添利多

業界傳出，蘋果將在中國農曆年後推出多款新品，預計3月發表首款搭載最新Mini LED顯示技術、且全面支援5G的iPad Pro，以及有「尋物神器」之譽的藍牙追蹤器「AirTags」。

由於新iPad採用最新顯示技術，同時也是蘋果首款5G全頻平板，加上AirTags是首度出現的新品，市場看好將吸引大量換機潮與新品買氣，有助鴻海、仁寶、台積電等供應鏈出貨。

被點名的供應鏈都不對單一客戶與出貨狀況置評。法人指出，iPad兩大代工廠為鴻海與仁寶，其中鴻海以高階iPad為主，仁寶主要為入門版本操刀，台積電則為蘋果自製處理器的主要代工廠商。

其他iPad零組件供應商還包括PCB廠臻鼎-KY與台郡，觸控面板廠GIS-KY與TPK-KY，以及當紅的Mini LED供應商富采投資控股與台表科等。

市場預期，今年度新款iPad Pro將首度搭載Mini LED螢幕、5奈米A14X仿生晶片、6GB RAM記憶體，也會率先搭載高通驍龍「X55」5G連網數據晶片，支援毫米波和6GHz以下頻段。

市調機構Canalys統計，2020年第4季全球平板電腦出貨量達5,280萬台，年增54%，其中，蘋果iPad出貨量為1,920萬台，年增40%，市占率36%，穩居全球平板電腦龍頭。

至於2020年全球平板電腦出貨1.6億台，年增28%，其中iPad出貨量5,880萬台，持續穩居第一，市占率達37%。隨著蘋果在3月推出新款iPad，加上遠距商機持續延燒，將為iPad供應鏈，增添成長力道。

另外，近期蘋果爆料達人Jon Prosser指出，蘋果春季發表會3月將採用線上形式進行，將會推出藍牙追蹤器AirTags。

Jon Prosser過去曾多次精準預測數款蘋果新產品，加上近期多家知名周邊配件商如Spigen、Cyrill、MOMAD等也都已經提前在亞馬遜或官網上架多款皮革保護套配件，提前曝光AirTags外觀和尺寸，也讓蘋果這項全新配件產品更受矚目。