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UWB概念股 投資新亮點

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北報導

蘋果傳3月將推多款新品，以有「尋物神器」之譽的藍牙追蹤器「AirTags」最受矚目。AirTags是用來幫助使用者追蹤定位，找到鑰匙、錢包和背包等個人物品，採用超寬頻（UWB）技術打造，有望掀起一波UWB新熱潮。

法人看好，切入UWB技術的瑞昱、凌陽及智原等供應鏈，將有機會迎來新一波商機。

達人爆料，AirTags運作的原理是當蘋果的裝置與貼有 AirTags的個人物品分開時，就會立刻通知使用者，是不是忘了帶走什麼東西了。除了提醒之外，也具有定位功能。

事實上，UWB技術並非新興技術，早在十年前，英特爾就推動UWB技術到市場，不過由於當時建置成本較高，且必須要兩者都具備UWB晶片的產品才能相互連接，因此在無線區域網路（WLAN）興起後，UWB就淡出市場，一直到近幾年物聯網市場崛起，再加上蘋果傳出導入UWB後，才又讓UWB的技術再度浮出檯面。

法人指出，隨著蘋果加入UWB領域，之前參與UWB市場的瑞昱、凌陽及智原等廠商將有望因此受惠，由於物聯網裝置已經是趨勢，可望推動UWB的市場進一步擴大。

蘋果 智原 物聯網

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