虛擬幣熱 日月光、京元電沾光

虛擬貨幣挖礦需求激增，顯示卡持續供不應求，加上輝達新顯卡即將上市，法人看好封測協力廠日月光投控、京元電將受惠，加上電競遊戲等宅經濟持續帶動繪圖處理器（GPU）增溫，將助攻探針卡廠旺矽及測試介面廠精測營運。

法人指出，宅經濟從去年延燒到今年，PC DIY市場需求持續火熱，再加上比特幣連續暴漲，挖礦需求激增，顯示卡出貨量優於預期、賣到缺貨，廠商訂單呈現爆滿，法人看好封測廠日月光投控以及京元電等營運進補。

法人指出，日月光投控產能已經「塞爆」，尤其是通訊晶片和系統單晶片（SoC）所需的打線封裝產能供不應求，與客戶需求落差高達30%到40%，客戶重複下單（overbooking）已成常態，今年打線封裝價格調漲幅度可能超過一成。

據悉，目前日月光和矽品訂單能見度至少都已經到第3季。

京元電現在是兩大手機晶片廠高通及聯發科的測試合作夥伴，市場普遍預期今年5G手機晶片將明顯較去年增加，再加上5G手機晶片支援多頻段，針對速度及功能的測試項目更多，法人看好京元電今年全年的營收以及獲利表現有機會再創新高。

探針卡廠旺矽和測試介面廠精測除了受惠電競遊戲等宅經濟需求帶動的繪圖處理器銷售熱潮，新冠肺炎疫情未減緩的資訊產品成長、5G及WiFi 6世代交替加速、雲端及邊緣運算帶動人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）需求急速升溫等趨勢，讓精測和旺矽今年擁5G、WiFi 6、AI、HPC、GPU等五大成長動能，獲利同步看旺。