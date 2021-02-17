電信業者打國際盃 團結力量大

電信業者搶攻企業專網，加上5G走向開放架構網路（ORAN）趨勢，台灣資通訊業者有機會打入過去難以接觸的行動電信供應鏈。台灣廠商聯發科、廣達、仁寶、台達電、智邦、中磊、明泰與各電信業者合作一起打造企業專網解決方案，搶先布局台灣企業專網市場，還想進軍國際市場。

近期行政院規劃補助5G網路建設計畫，其中一項要求是推動國產品牌電信設備，2023年起新建網路使用國產品牌比重達四成可優先獲得補助，電信業者積極台廠發展企業專網解決方案，將來進軍全球市場。

中華電信認為，要打入電信供應鏈，要解決台廠5G基地台等設備與電信網路的整合相容性與互通痛點。日前在日月光智慧工廠案中，中華電信研究院自主研發邊緣運算企業專網解決方案，幫中磊生產的小型5G基地台與中華電信的5G網路介接；並串聯廣達、仁寶、智邦、正文、和碩、啟碁、中強光、台達電等業者。