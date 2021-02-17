電信業揪團 攻5G企業專網

2021年電信業者將在企業專網應用「仙拚仙」爭市場。中華電與日月光攜手打造半導體智慧工廠，遠傳鎖定智慧製造與台達電合作，台灣大啟動智慧倉儲，亞太電信打造智慧醫療，台灣之星則鎖定中小企業應用市場。新的一年，企業客戶營收是電信產業5G戰局決勝關鍵之一。

中華電信今年已經喊出5G用戶200萬目標，加強建設就是要發展5G企業專網和相關智慧應用，看好基礎已成，5G企業專網應用可望開花結果。

去年底中華電信與日月光、高通聯手打造全球首座5GmmWave企業專網智慧工廠，將日月光的智慧工廠從4G延伸至5G，以超高速、低延遲技術特性，導入無人搬運車、MR（混合實境）眼鏡做遠端維修等應用。

中華電信也與廣達合作智慧醫療解決方案，以台大雲林分院為主要應用場域，未來可應用到偏鄉醫療院所，搶攻5G智慧遠距醫療。

遠傳看好製造業及半導體產業，發展相關的企業專網解決方案，先和台達電、微軟打造台灣首座5G智慧工廠，導入5G專網、AMR（自主移動機器人）、AOI（瑕疵檢測數據分析）、微軟雲計算、MR等應用，

遠傳在聯發科IC封測的合作廠京元電子、矽格和日月光的產線建置3.5GHz 5G基站，建立專網，提升通訊晶片的檢測效率與品質管控。近期更在聯發科技通訊晶片研發總部，打造5G毫米波互連互測的垂直場域，此舉使聯發科5G毫米波晶片研發能力強化，更易於導入全球市場。

台灣大與旗下的momo購物合作智慧倉儲，建立企業專網，並與台塑集團旗下台塑貨運在長庚養生村推動自駕車，現在已經進入PoS（服務驗證）階段，還和北市府計畫啟動老人健保語音客服機器人等應用。