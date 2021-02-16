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遊戲及居家工作需求帶動 2020年聖誕季筆電需求創新高

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

研調機構Strategy Analytics最新發布的研究報告指出，隨著居家辦公和遠距學習在全球範圍內的持續普及，2020年第4季消費者對筆電的需求達到歷史最高水平，推動NB出貨量年增54%。由於消費者在家辦公和學習推動需求，筆電產業在2020年最後一個季度加快了步伐。在新冠疫情期間，家庭中使用多個電腦的趨勢越來越普遍。

Strategy Analytics行業分析師Chirag Upadhyay表示，雖然每家廠商在該季度出貨量增長驚人，但數字背後卻有一個有趣的趨勢。電競筆電和Chromebook的銷量非常強勁；由於在家學習仍在持續，並且消費者在寒冷的冬季來臨之前都在尋找娛樂活動，因此他們充分利用聖誕季各大廠商促銷的機會來購買新設備。聯想滿足了強勁的商業需求並引領市場。

Strategy Analytics表示，預計2021年筆電的需求將保持高位，因此供應鏈的壓力和零組件成本的提高將是一個主要問題。相反，全球仍在竭力控制新冠疫情的擴散，市場狀態仍不穩定，廠商需要做最壞的打算來應對如果全球商業訂單下降，GDP下降以及其他市場不確定因素。

電競筆電

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