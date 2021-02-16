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PC品牌喜迎金牛年 聯想港股開紅盤大漲3%

經濟日報 / 【記者謝艾莉／台北報導】

PC品牌聯想集團（00992-HK）今（16）日開紅盤報喜，收盤大漲3%，來到每股10.3港元。

高盛今日調升聯想目標價1.2倍至10.85港元，也調升未來三年獲利預估。

聯想集團2月初公布去年第4季財報（2020/2021第3財季），營收172.5億美元（約新台幣4,881億元），年增22%，獲利3.95億美元（約新台幣111.7億元），年增53%，營收及獲利金額雙雙創歷史新高。

聯想集團董事長兼CEO楊元慶日前表示，財報取得突出成績，供應鏈功不可沒，「自主生產+外包」的業務模式使得聯想集團能夠更好地解決產能的問題，在產能吃緊的情況下，自主生產成為中堅力量。

在聯想股價今日於港股表現優異下，隨著台股明日即將開紅盤，同樣身為PC品牌的宏碁（2353）、華碩（2357）明日股價開盤表現備受關注。

聯想集團 新台幣

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