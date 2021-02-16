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封測散熱需求看好 利機今年營運有望續受推升

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

利機（3444）去年下半年營運加溫，今年則可望受惠全球封測產業出現前所未有的接單力道，再加上前二年該公司布局的散熱產品，今年營運有機會因而受惠，維持成長趨勢。

去年下半年以來，台灣封測廠都感受到全球需求強勁，第3季就出現供給吃緊、產能滿載情況，去年第4季更出現過去少見的封測漲價情況，而隨著封測產業熱絡，利機營運也受惠。

該公司表，全球封測業持續暢旺，帶動打線封裝、包括凸塊晶圓（bumping）、晶圓級封裝（WLP）和覆晶封裝（Flip Chip）等需求持續強勁，台系封測廠稼動率持續滿載。利機指出，去年第4季起明顯拉貨強勁，帶動利機封測相關及驅動IC相關產品持續維持高檔水準，多項主力產品均大幅成長，鞏固利機成長動能。

此外，在3C產品對散熱需求愈來愈強的趨勢來看，產業前景看俏，近期導線架出現供不應求狀況，利機可望同步受惠。

對於今年營運展望，市場法人認為，在宅經濟仍帶來相關零組件及材料需求，利機的記憶體相關產品如FCCSP、eMMC/eMCP基板，封測相關的QFN導線架、Capillary（打線封裝用銲針）、散熱片以及驅動IC相關的Chip Tray等產品，將推升利機營運今年有機會維持成長表現。

封測 晶圓

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