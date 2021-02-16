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億光背光TV接新客戶 今年重要成長動能
LED大廠億光（2393）今年在不可見光及背光二大產品線接單情況看好，日前公司就傳出今年在該二大產品線出貨看好下，全年營運可望優於去年表現，近日市場傳出，該公司在背光部分，接獲TV品牌新客戶，今年就將開始出貨，對全年營運具正面貢獻，有利全年獲利表現。
億光去年在背光產品部分，以TV、NB 及 Monitor佔比較重，部分受惠於全球疫情帶動的TV換機潮，因此去年第3季億光在背光TV 部分呈現較佳的訂單需求，不論是傳統背光TV 還是 Mini LED 背光，去年下半年以來，億光在TV訂單動能均有回溫。
至於MiniLED TV部分，億光將在今年開始出貨，占背光模組比重約10%，該公司認為MiniLED TV 需待COB良率提升量才能放大，此外，近期市場也傳出，億光在TV部分，去年也接獲新客戶訂單，將在今年開始出貨，展望今年成長動能來自有新客戶與新應用，TV除了出貨陸系品牌之外，還將有新客戶，除此之外新產品包括 NB 及 MNT，預期成長幅度雙位數。
消費性產品及手機方面，億光產品包括手機閃光燈、Flash、車用、家電及工業等。車用方面是市場持續關注的部分，億光在車用產品方面，出貨含車內的儀表板、音響、空調及閱讀燈等，過去億光也以出貨給車內用燈為主，不過，去年億光在車外用燈的接單也有所突破，該公司目前已有車用頭燈、方向燈、剎車燈等訂單在手，因此，市場法人也預期，億光在車用今年將會有大幅度成長空間，主要因為有切入一個車廠的頭燈，下一代產品開始出貨，目前營運佔比雖仍不高，但未來成長空間看好。
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