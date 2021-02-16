英業達去年EPS可望超過2元 首季營運淡季不淡

代工廠英業達（2356）今年首季營運可望淡季不淡，法人表示，在伺服器方面，受惠於三月起Intel CPU Ice Lake 開始出貨，初期將以美系資料中心拉貨較積極，另外陸系資料中心拉貨動能也將在本季開始轉強，首季營運表現可望淡季不淡。

法人也預估，該公司去年全年EPS可望超過兩元。

英業達1月營收月減8.88％、為393.82億元，較去年同期大幅增長34.05％。展望第一季，英業達預期筆電及含括雲端資料中心的伺服器兩大業務，季減幅度都將縮小至一成以內，優於法人預期的約季減10-15%的表現。

此外，英業達元月時公告，董事會通過處分位在中國大陸上海浦東子公司的部分廠房，活化資產，可望提升英業達的業外收益。此處分可望於2021年完成，並會將業外收入配作股利。