電動車商機大 今年被動元件樂觀

今年以來半導體上下游紛傳漲價，產業整體需求也強勁，而市場看好今年產業也頗具「漲相」的被動元件，相關大廠對價格調升一直未正面回應，不過，業者私下指出，電動車商機大幅釋出需求下，被動元件產業今年將相當樂觀。

被動元件業者說：今年被動元件價格漲不漲，或何時漲價，暫不評論，但其實，在全球電動車商機的帶動下，業界更好的是長期的需求，將呈現數年的增長趨勢。因此，市場看好今年被動元件廠，包括國巨（2327）、華新科（2492）、奇力新（2456）、凱美（2375）及禾伸堂（3026）等廠今年營運可望受惠市場需求大幅增加及價格後市看好。

先以全球電動車市場的需求來看，市場研究機構預估，今年全球電動車市場競爭激烈，法人預估今年全球電動車銷量約458萬輛，較去年約286萬輛年成長幅度超過50%以上，其中，並估計今年中國電動車銷量可到209萬輛，較去年約121 萬輛大增逾七成，目前市場除了電動車大廠特斯拉（Tesla）之外，包括Audi、BMW、福特（Ford）、TOYOTA、Nissan、Volkswagen和中國自主品牌車廠等，都將陸續發表電動車新車款，市場整體需求成長明確。

另外，再就單一車輛對被動元件的需求來看，市場法人指出，全球MLCC市場中，目前車用MLCC占整體比例約 20%，但隨著電動車增加及傳統汽車電子化程度提高，平均每輛車對MLCC需求量大幅提升。

隨著電動車對電池管理系統要求增加，加上車內的資訊娛樂、車聯網，以及周邊充電槍、備援電池包等應用，隨著電動車普及逐漸增加，都帶動相關連接器及線束需求。市場法人估傳統汽車每輛被動元件需求量約3千顆，到車聯網或電動車之後，每輛被動元件需求增加到1.2萬顆，高階電動車每輛用量更可超過2萬顆。