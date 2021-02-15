環球晶達陣後再延長收購期 要拿更多世創股權

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）於今（15）日宣布，公開收購德國同業世創股權案，於日前跨越最低收購股權比例門檻後，將依照法令，把收購期間再延長兩周，從16日起至3月1日止。

環球晶收購世創股權案，在前一段公開收購期間，也就是去年12月21日至今年2月10日止，共取得56.92％股權。環球晶提出的收購價格，原為每股125歐元，但在今年1月下旬兩度提高，先是調高到140歐元，而後又抬升到145歐元。

環球晶原本提出的最低收購比例為65％，不過在調高收購價至每股145歐元之後，也把最低門檻降為50％。但依照目前的情勢來看，如果第二段繼續收購的情況順利，環球晶最終取得的世創股權比例，還有機會持續增加，不排除可達到公司原來期望拿到的股權比例。

環球晶董事長徐秀蘭表示，尚未參與公開收購的世創股東，仍有機會於法定公開收購延長期間，以我們的出價參與應賣，相信此為世創股東的最佳選項。