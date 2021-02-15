協助僑台商產業升級 僑委會、食品所共推技術服務手冊

為輔導海外僑台商產業升級，提升企業國際競爭力，僑委會日前邀集工研院、農科院、國研院、資策會、食品所、紡織所、金屬中心、塑膠中心及藥技中心等九大研發機構，研商「全球僑台商產業升級與技術服務方案」，期盼能結合台灣研發技術能量，協輔僑台商事業發展，同時協助國內產業及研發單位開拓國際市場，共同開創雙贏局面。

海外僑台商在全球發展，無論是立足創業、擴充規模、甚至升級轉型，均面臨激烈的挑戰。僑委會指出，財團法人食品工業發展研究所成立於1965年，目前設有產品及製程研發中心、生物資源保存及研究中心、南台灣服務中心三大核心技術研發中心及檢驗技術研發及服務中心、驗證服務中心、技術服務及推廣中心、食品產業學院等，擁有400餘名專家，每年從事技術研發計畫，擁有豐富的專業技術研發與輔導經驗，為台灣食品領域最完整、最具規模的研發與專業訓練機構。

為協助推動全球僑台商產業升級與技術服務，僑委會表示，食品工業發展研究所在官網建置「僑台商專區」，包含：服務介紹、技術資訊及常見問題Q&A等項目；並提供「全球僑台商食品產業技術服務手冊」，內容包括食品所簡介、可移轉技術及技術移轉境外實施規範、產業服務介紹與技術諮詢服務窗口等相關資訊。

另建立LINE諮詢窗口（LINE ID：@tw.FoodTech），提供對食品產業有興趣的僑台商可與食品工業發展研究所直接聯繫的洽詢管道。「全球僑臺商食品產業技術服務手冊」已公布於僑委會官網「僑臺商專區」(https://Business.Taiwan-World.Net)。