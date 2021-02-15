帶你看趨勢／李世光 「循環臺灣」創新經濟
正值新冠肺炎疫情加速人類對資源的掠取，「末日之鐘」被撥快之際，工研院董事長李世光指出，近期出版的《循環臺灣》無異是為身陷多重風險的人類社會與經濟體，提出可行的解決方案。
全球疫情未歇，防疫廢棄物卻爆量。根據最新統計，2020年台灣清出的海洋廢棄物高達1.5萬公噸，比2019年多出2,000多公噸，讓人不得不正視疫情對環境的衝擊。
《循環臺灣》除闡明以循環經濟取代線性經濟的行動已迫在眉睫之外，也提出啟動循環經濟的三大策略：高價值循環、產品服務化與系統性合作。
透過循環設計，將資源效益最大化；以使用取代擁有，以服務取代銷售，發展創新商業模式；串聯產業共生網路，打造循環園區，達成資源封閉循環的目的。
李世光表示，台灣執全球資訊製造牛耳，特別是在創新研發方面，有能力也有相當的籌碼，投入上述循環經濟的三大策略。
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