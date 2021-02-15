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帶你看趨勢／施崇棠 「OKR」優化企業文化

經濟日報 / 記者吳凱中／台北報導
華碩董事長施崇棠(本報系資料庫)
華碩董事長施崇棠(本報系資料庫)

華碩董事長施崇棠熱愛閱讀管理書籍，隨著集團近年積極內部轉型，為形塑公司共同文化及語言，施崇棠推薦兩本管理聖經，由全球最大的避險基金橋水創辦人雷．達利歐（Ray Dalio）所著的《原則》，以及傳奇創投家約翰．杜爾（John Doerr）所撰寫的《OKR：做最重要的事》。

OKR（目標與關鍵結果）是一套設定目標的守則，不僅適用於公司、組織，也適用於家庭、個人，這套管理方式，有助組織聚焦最重要的議題。

華碩集團近年強調「眾智」，由下而上打造公司文化及共識，而《OKR：做最重要的事》就是實踐的重要工具之一，是華碩人必讀書單。

而在《原則》一書裡，其中一個重要觀念是保持公開透明、追求真實，至於施崇棠近年推崇的「創意擇優」、「發揮眾智」等精神，其實也出自該書。

華碩 施崇棠 創投

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