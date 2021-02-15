帶你看趨勢／洪進揚 推數位轉型「零錯誤」

群創董事長洪進揚最近拜讀國際危機管理大師邱強所著《零錯誤．全球頂尖企業都採用的科技策略》一書，認為這是一本可以再三思考琢磨的好書，值得推薦。

洪進揚表示，邱強在書中提出一個顛覆性的想法，指出錯誤有二種，第一是「該做未做」，第二是「要做做錯」，也提到要達成零錯誤思維，同時要有四個重要的思考模式：一、人都可能犯錯。二、錯誤都可預防。三、每種錯誤形式都有改善方法。四、企業中每個人都要有零錯誤思維並配合制度、方法，才能有效落實。

書中分析企業案例，成功的企業或領導人總是思考怎麼預防錯誤。提醒身為企業領導者，成功的思維在於能「預防錯誤」。

舉例來說，數位轉型已是產業趨勢，我們知道這是要做的事，初期很多概念、技術是新的，需要多角度的輸入（Input）才能做出好的決策，以避免所謂的知識型錯誤。