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帶你看趨勢／童子賢 「沙河悲歌」跳脫框架

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北報導
和碩董事長童子賢(本報系資料庫)
和碩董事長童子賢(本報系資料庫)

和碩董事長童子賢推薦台灣現代主義小說發展早期重要作家「七等生」的作品 《沙河悲歌》、《我愛黑眼珠》 之外，也同時大推紅透日本、台灣的漫畫《鬼滅之刃》。

童子賢在2009年與行人文化實驗室合作成立目宿媒體，推出《他們在島嶼寫作：文學大師系列電影》，睽違五年的「他們在島嶼寫作」文學紀錄電影，即將在今年推出第三系列，並以作家七等生為主角，拍攝《削瘦的靈魂》紀錄片。

童子賢認為，七等生作品的特色是不服從既有的文字規則、文學技巧，甚至是不服從現有的體制與道德框架，是典型的「現代主義」作家。

日本動漫作品《鬼滅之刃》電影上映後票房收入超過324億日圓，童子賢表示，《鬼滅之刃》男主角炭治郎，無論遇到多強大的「鬼」，為了妹妹勇往直前的決心與毅力，值得一看。

童子賢 電影 日本

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