iPhone大陸銷售 大噴發

蘋果產品持續熱銷，包括iPhone在中國大陸銷售火熱，上月出貨量估計比一年前激增「驚人的」158%，且連兩個月出貨成長，智慧手表Apple Watch去年也獲3,000萬人採用，全球用戶數累計已突破1億人，凸顯蘋果營收成長動能續旺。

研究機構Evercore ISI表示，根據最新每月出貨數據，「iPhone在1月出貨量成長驚人的158%，代表在蘋果的年度第2季（本季），中國市場營收可望加速」。分析師達里安尼（Amit Daryanani）說，iPhone在大陸的2月銷售成長可能一樣強勁，預期本季的iPhone業績火熱。

摩根大通（小摩）分析師查特吉（Samik Chatterjee）則引用中國信息通信研究院（CAICT）的每月智慧手機出貨報告指出，iPhone在大陸的1月出貨量，為連兩個月成長。

數據顯示，中國大陸1月整體手機出貨量月增51%，主要由國內智慧手機出貨勁揚64%帶動；iPhone占絕大多數的國際手機品牌出貨量，則是月增約7%，達到640萬支。

查特吉表示，這代表iPhone的出貨量在2021年第1季初延續動能。小摩的報告指出，iPhone 12與12 Pro在今年初銷售強勁，穩健的動能可望有助於舒緩去年第4季智慧手機需求走軟的疑慮。

在Apple Watch方面，根據精準追蹤蘋果業績的分析師賽巴特（Neil Cybart）彙整的數據，這款智慧手表在去年12月突破全球1億人穿戴使用的紀錄。

賽巴特估計，Apple Watch的接納度正在加速，去年約3,000萬人加入使用，幾乎超越2015至2017年三年合計的新用戶數。

他說：「1億用戶代表Apple Watch成為蘋果開通數第四大的產品，僅次於iPhone、iPad與Mac…今年有望超越Mac的開通數。」

他估計，目前僅有10%的iPhone用戶同時擁有Apple Watch，代表仍有成長空間。