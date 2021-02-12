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表哥過年聚餐也要掛「台積電識別證」 網一句話打臉愛現親戚

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表哥過年聚餐也要掛「台積電識別證」 網一句話打臉愛現親戚

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

過年圍爐總是會有些「極品」親戚喜歡假抱怨、真炫耀，一名網友表示，他的阿姨整天炫耀兒子在台積電上班，且這位表哥每次吃飯都要帶著台積電的識別證，讓他不禁發文詢問到底該怎麼做才能反擊對方呢？

在台積電上班總是會讓人羨慕，不過老是掛在嘴邊可就沒那麼討喜了，原PO在PTT發文表示，「我阿姨整天炫耀兒子在台積上班，肥宅表哥每次來吃飯也都硬要戴狗牌，等等跟大家吃飯想必又要炫耀一下了」，原PO無奈詢問，要怎麼反擊才能讓阿姨閉嘴？

貼文一出，一票網友都認為吃飯還掛著識別證實在很誇張，「吃飯還帶狗牌，有夠loser」、「聚餐也要帶狗牌太智障了吧」、「家族聚餐帶狗牌？是多怕沒人看？」、「下班還戴狗牌，捨不得當人嗎？」

還有許多網友紛紛祭出反擊的招數，「就說我有台積電股票，你兒子在幫我工作」、「亮出你的2330股票」、「我是股東，不用輪班」、「你兒子在幫我的股票賺錢」、「謝謝他努力工作，讓你股票賺很多」。

台積電

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