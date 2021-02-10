高通推出全球首款萬兆位元5G數據機射頻系統

高通今日宣布推出第四代 5G 數據機對天線解決方案Snapdragon X65 5G 數據機射頻系統，為世上首款萬兆位元5G及首款3GPP Release 16規格的數據機射頻系統，目前正向 OEM 客戶送樣，並鎖定今年推出商用裝置。

高通表示，Snapdragon X65是高通自推出首款商用數據機射頻系統以來，至今在5G解決方案上的最大進展，具備媲美光纖的無線效能，可支援目前最快的5G網速，還可充分運用可用頻譜，提供極致的網路靈活性、容量和覆蓋範圍。

除Snapdragon X65外，高通技術公司也推出了新數據機對天線解決方案Snapdragon X62 5G 數據機射頻系統，主要針對行動寬頻應用的普及化進行優化。

高通公司總裁暨繼任執行長 Cristiano Amon 表示，現今幾乎各行各業皆受惠於行動科技的發展，5G 轉型也為高通帶來莫大商機。

他強調，Snapdragon X65 5G 數據機射頻系統帶領高通迎向重要的里程碑，不僅擁有每秒高達萬兆位元的連網能力，同時還支援最新 5G 規格，對實現5G新使用案例至關重要，可望重新定義頂級智慧型手機體驗，也為5G擴展至行動寬頻、運算、XR、工業物聯網、5G 專網和固定無線接取領域創造新機。

高通資深副總裁暨4G/5G部門總經理 Durga Malladi 表示，Snapdragon X65匯集全球創新無線技術領導者所期許的各種5G重大突破性技術。高通的第四代5G數據機射頻系統專為全球5G上市打造，帶來數據機對天線的重大創新技術，同時支援6 GHz以下頻段和毫米波範圍內的廣大頻譜聚合功能，將有助於推動5G快速擴展，同時為用戶優化覆蓋範圍、能源效率和效能。