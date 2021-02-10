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高通推出全球首款萬兆位元5G數據機射頻系統

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
高通今日宣布推出第四代 5G 數據機對天線解決方案Snapdragon X65 5G 數據機射頻系統，為世上首款萬兆位元5G及首款3GPP Release 16規格的數據機射頻系統，目前正向 OEM 客戶送樣，並鎖定今年推出商用裝置。（路透）
高通今日宣布推出第四代 5G 數據機對天線解決方案Snapdragon X65 5G 數據機射頻系統，為世上首款萬兆位元5G及首款3GPP Release 16規格的數據機射頻系統，目前正向 OEM 客戶送樣，並鎖定今年推出商用裝置。（路透）

高通今日宣布推出第四代 5G 數據機對天線解決方案Snapdragon X65 5G 數據機射頻系統，為世上首款萬兆位元5G及首款3GPP Release 16規格的數據機射頻系統，目前正向 OEM 客戶送樣，並鎖定今年推出商用裝置。

高通表示，Snapdragon X65是高通自推出首款商用數據機射頻系統以來，至今在5G解決方案上的最大進展，具備媲美光纖的無線效能，可支援目前最快的5G網速，還可充分運用可用頻譜，提供極致的網路靈活性、容量和覆蓋範圍。

除Snapdragon X65外，高通技術公司也推出了新數據機對天線解決方案Snapdragon X62 5G 數據機射頻系統，主要針對行動寬頻應用的普及化進行優化。

高通公司總裁暨繼任執行長 Cristiano Amon 表示，現今幾乎各行各業皆受惠於行動科技的發展，5G 轉型也為高通帶來莫大商機。

他強調，Snapdragon X65 5G 數據機射頻系統帶領高通迎向重要的里程碑，不僅擁有每秒高達萬兆位元的連網能力，同時還支援最新 5G 規格，對實現5G新使用案例至關重要，可望重新定義頂級智慧型手機體驗，也為5G擴展至行動寬頻、運算、XR、工業物聯網、5G 專網和固定無線接取領域創造新機。

高通資深副總裁暨4G/5G部門總經理 Durga Malladi 表示，Snapdragon X65匯集全球創新無線技術領導者所期許的各種5G重大突破性技術。高通的第四代5G數據機射頻系統專為全球5G上市打造，帶來數據機對天線的重大創新技術，同時支援6 GHz以下頻段和毫米波範圍內的廣大頻譜聚合功能，將有助於推動5G快速擴展，同時為用戶優化覆蓋範圍、能源效率和效能。

5G 高通 智慧型手機

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