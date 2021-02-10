帕金森氏症患者福音 鴻海攜手GyroGear布局數位健康

鴻海（2317）今（10）日宣布與英國神經醫療設備公司GyroGear建立合作夥伴關係，未來將協助GyroGear打造旗艦產品GyroGlove，並且協助後續在亞洲地區的製造與行銷宣傳。鴻海同時也參與GyroGear近期的Seed Round募資，投資100萬英鎊並取得一席董事席位。

GyroGlove是世界上首款為顫抖症患者量身訂製的可穿戴式醫療設備，利用陀螺儀功能以機械方式控製手部震顫，當患者因帕金森氏病或原發性震顫而使得手部出現無法控制的顫抖情況時，透過穿戴GyroGlove就能恢復手部功能，提升生活自理能力。這次鴻海與GyroGear的合作，也符合集團推動「3+3」發展策略中，在數位健康的佈局，鴻海未來規劃將這項創新產品技術帶入亞洲市場，幫助飽受顫抖症狀影響的患者。

目前全球有超過2億人受到顫抖症狀影響，其中有超過半數的人是在亞洲地區，患有帕金森氏病或原發性顫抖症，預估到2030年將成長一倍。有鑑於昂貴的治療和醫療儀器成本，加上部分療法會使得患者身體出現衰弱不適的副作用，目前對於嚴重的顫抖症狀，尚無有效合理的治療方法以及長期護理解決方案。

GyroGlove是目前正在開發中的可穿戴裝置，在提高顫抖患者的手部穩定方面，已取得相當不錯的成果。手套中所建置的陀螺儀可用於抵消手部震顫，讓患者日常生活自理、工作更為輕鬆，進而增加震顫患者的自信心。GyroGlove在小巧輕便的包裝中配有可拆卸式安全帶，未來透過優化設計將具有美觀與方便性。產品在北美和歐洲地區推出後，鴻海將擁有在亞洲生產和獨家銷售GyroGlove的所有權。

鴻海科技集團中央投資總處詹晉宗處長表示，「我們很高興能與GyroGear合作，並且有機會將GyroGlove產品帶到亞洲。這次合作夥伴關係是鴻海推動『3 + 3 』策略的一小步，象徵鴻海的製造領域實力和相關技術有機會創造更多不同的可能性。」

他說，「此次合作將有助於提升集團數位健康的實力，進一步發掘潛在商機，提高股東報酬率，更重要的是，利用技術的力量來改善人類的生活，這也是鴻海不斷投資研發並與創新公司合作的宗旨。」

「我們很榮幸能與鴻海這樣全球智慧製造的領導者合作，鴻海所提供的品質管理、技術知識以及佈局全球的供應鏈網絡，將能支持GyroGear過去一直追求的卓越目標。讓我們能夠在全球各地實現在地生產GyroGlove的同時，也能不斷優化相關技術和專業知識。」GyroGear創始人Faii Ong表示「我們堅信與鴻海合作下，GyroGlove能夠幫助整個亞洲的顫抖患者，解決他們所面臨的挑戰。」