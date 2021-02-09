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台積電董事會通過 資本支出117.95億美元

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

台積電（2330）今（9）日董事會敲定系列議案，計畫先進與成熟製程同步擴充之外，也敲定兩筆發債計畫合計不超過新台幣2,460億元。

台積電今日董事會拍板核准例行資本支出117.95億美元（約新台幣3,242.93億元），用於廠房興建及廠務設施工程，建置及升級先進製程與封裝產能，以及建置成熟及特殊製程產能，還有2021年第2季研發資本預算與經常性資本預算。

台積電董事會也敲定兩筆發債計畫，包含不超過1,200億元（約44億美元）額度內在國內市場募集無擔保普通公司債，以及不超過45億美元（新台幣約1,260億元）為海外子公司TSMC Global募集無擔保美金公司債提供保證，以支應產能擴充或污染防治相關支出之資金需求。

台積電 新台幣

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