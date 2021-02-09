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顯卡、筆電需求暢旺 微星1月營收創新高

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

電競大廠微星（2377）受惠筆電、顯卡需求暢旺，加上去年部分遞延訂單在今年陸續出貨，以及顯卡缺貨漲價等利多因素帶動下，元月營收繳出雙成長佳績，月增36.7%，寫下單月歷史新高紀錄。

微星今（9）日公告元月營收170.23億元，月增36.7%、年增69.1%，寫下單月歷史新高紀錄。

法人指出，微星1月營收衝上新高主要受惠多重因素，微星去年12月因庫存盤點，部分訂單遞延出貨到今年首季，此外，去年1月是農曆春節，因此相比今年基期相對較低。

在本業方面，微星主板、顯卡需求暢旺，產品滲透率有逐步增加，筆電也因在新冠疫情帶動的「宅經濟」商機下，市場需求暢旺。

此外，由於去年第4季開始，顯卡市場出現緊缺現象，加上加密貨幣大漲，帶動「礦工」進場採買設備（顯卡），一來一往下，導致顯卡供貨緊缺。在供不應求情況下，顯卡廠陸續調漲產品售價，也因此挹注微星元月營收。

微星 營收 筆電

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