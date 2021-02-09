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友達春節送禮 勞退舊制年資員工可提前領回個人退休金

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
友達特別在春節前讓擁有勞退舊制年資的同仁，自行選擇是否提前領回個人舊制退休金，掌握資金運用權利。（示意圖，非相關新聞當事人） 報系資料照／記者胡經周攝影
友達特別在春節前讓擁有勞退舊制年資的同仁，自行選擇是否提前領回個人舊制退休金，掌握資金運用權利。（示意圖，非相關新聞當事人） 報系資料照／記者胡經周攝影

面板大廠友達（2409）今（9）日宣布，年節將近各家年終獎金陸續開獎，但友達光電的同仁在今年度除了年終獎金外，另有一個意外的驚喜大紅包。為了肯定員工長期對公司的認同與付出，友達特別在春節前讓擁有勞退舊制年資的同仁，自行選擇是否提前領回個人舊制退休金，掌握資金運用權利，優先實踐夢想清單。

有同仁感動表示：「還沒退休就可以領到退休金的，我相信友達是第一家，家人也覺得能在友達上班相當幸福。」本次退休金發放總額約25億元，共有近6,000名員工開心領回退休金並繼續留任公司，這樣大規模的做法在科技業是個創舉。

友達除了員工照顧上不遺餘力外，近期受惠遠距商機與宅經濟需求，2020年度營收表現亮眼。秉持利潤共享理念，除了去年11月全球員工發放激勵獎金外，今年2月起也陸續發出各項獎金，包含農曆春節節金、年度績效獎金、技術員季獎金等，獎金總月數依員工績效而不等，加上當月薪水與營運獎金，讓同仁歡喜過個好年。

友達表示，有舊制年資的同仁，幾乎都是2005年以前就到友達任職，友達的年資至少都15年以上了，充分展現對公司的認同也付出了多年的努力，其實不用非要符合法定退休年齡才發給同仁退休金，希望這些同仁可以提前領取退休金，提早進行資金運用與規劃。故基於員工照顧，我們進行了這個大規模的專案。

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