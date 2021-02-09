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馬國矽佳晶圓廠競標案當地企業勝出 鴻海回應了

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

鴻海集團（2317）競標馬來西亞8吋晶圓代工廠SilTerra（矽佳）失利，外電報導，由於馬國政府希望當地企業接手，因此競標案由馬國企業DNeX與及其合作夥伴北京CGP共同拿下。對此，鴻海表示，競標尚未最終確定，現階段不予評論。

馬來西亞政府旗下國庫控股有限公司（Khazanah）決定將其SilTerra Malaysia Sdn Bhd股份全部出售予馬國當地企業Nexchange Bhd（DNeX）及其合作夥伴北京CGP投資有限公司。

DNeX表示，國庫控股已於2月5日告知該公司收購要約的訊息，並已簽署最終協議。據悉，本次收購由DNeX出資六成，北京CGP占四成。

DNeX公告顯示，接受出價仍須與國庫控股嚴格保密，在簽署最終協議之前，不得披露更多出價的細節資訊。

國庫控股由於馬國政府資金的背景，先前已釋出希望當地企業接受股權的立場。DNeX也對外宣稱，有信心可以扭轉SilTerra營運，改善其績效。

事實上，早在今年初，鴻海競標碰上困難就有跡象，當時董事長劉揚偉就表示，早就知道有程咬金，而不是殺出程咬金，你看一下8吋晶圓廠，以前的股價與現在的股價相比，就知道怎麼一回事，這也會影響賣家的想法，現在8吋厰就好像拿了一個寶。

馬來西亞 北京 鴻海

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