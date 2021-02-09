快訊

日職／再披中華隊戰袍？陳偉殷表態：期待出征東京奧運

元月營收／群創275億 月增1.9% 年增65.9%

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
群創今日公告1月合併營收275億元，月增1.9%，年增65.9%。記者李珣瑛攝影／報系資料照
群創今日公告1月合併營收275億元，月增1.9%，年增65.9%。記者李珣瑛攝影／報系資料照

群創（3481）今(9)日公告1月合併營收275億元，月增1.9%，年增65.9%。

群創1月大尺寸合併出貨量1,254萬片，月減4.1%，中小尺寸合併出貨量2,658萬片，月減14.3%。

群創去年合併營收2,699億元，營業毛利238億元，營業毛利率8.8%。營業淨利18億元，稅後淨利16億元，每股純益0.17元。

群創表示，展望今年第1季，受疫情影響，消費者的工作及生活型態逐漸改變，造成電子消費性產品的需求提升，客戶拉貨動能持續，帶動IT及電視產品等面板需求，將使本季呈現淡季不淡。

此外，由於面板上游供應鏈材料緊缺，加上各類型產品產能排擠的影響，推升面板報價上漲空間，第1季整體面板價格漲勢可望延續。

群創 面板

延伸閱讀

群創、友達 四檔活跳跳

潛力股出列 外資抱過年

友達、群創 認購拉風

群創提前加薪 最高三成

相關新聞

台積電5奈米營收 今年衝1,400億

受惠第五代行動通訊（5G）與AI、高速運算等帶動，全球晶圓代工市場2021年需求持續強勁，大廠訂單都陸續看到2022年。...

元月營收／群創275億 月增1.9% 年增65.9%

群創（3481）今(9)日公告1月合併營收275億元，月增1.9%，年增65.9%。

蘋果上半年推新品 捍衛寶座

蘋果穩坐平板龍頭，但近年市占率有下滑趨勢，為捍衛龍頭寶座，市場傳出，今年上半年將推出新款iPad Pro、iPad mi...

PS5將在陸開賣 台鏈利多

索尼PS5遊戲機宣布第2季將在中國大陸開賣，可望為供應鏈代工廠鴻海，晶片供應的台積電等增添新成長力道。受晶片短缺的影響，...

瑞昱、群聯 年終發大紅包

網通晶片大廠瑞昱昨（8）日公布發放分紅，有網友似是瑞昱員工，在網路上公布所獲分紅高達10.5個月，外界推估，固定13個月...

蘋板稱霸市場 鴻海、仁寶進補

研調機構IDC最新報告指出，新冠肺炎疫情帶動遠距教學需求，加上歐美耶誕消費旺季，去年第4季全球平板電腦出貨量來到約5,2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。