元月營收／群創275億 月增1.9% 年增65.9%

群創（3481）今(9)日公告1月合併營收275億元，月增1.9%，年增65.9%。

群創1月大尺寸合併出貨量1,254萬片，月減4.1%，中小尺寸合併出貨量2,658萬片，月減14.3%。

群創去年合併營收2,699億元，營業毛利238億元，營業毛利率8.8%。營業淨利18億元，稅後淨利16億元，每股純益0.17元。

群創表示，展望今年第1季，受疫情影響，消費者的工作及生活型態逐漸改變，造成電子消費性產品的需求提升，客戶拉貨動能持續，帶動IT及電視產品等面板需求，將使本季呈現淡季不淡。

此外，由於面板上游供應鏈材料緊缺，加上各類型產品產能排擠的影響，推升面板報價上漲空間，第1季整體面板價格漲勢可望延續。