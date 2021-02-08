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宏碁1月營收年增73.4% 創八年同期新高

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

PC品牌大廠宏碁（2353）受惠「宅經濟」持續發酵，今（8）日公告元月營收，較去年同期大增73.4%，展望未來，宏碁目前筆電需求仍暢旺，訂單能見度已看到今年第2季。

宏碁公告1月營收234.95億元，月減17.2%，年增73.4%，創八年同期新高。主要受惠遠距工作（WFH）、居家教學商機持續，帶動筆電銷量持續維持高檔水準。

其中，電競產品1月份營收年增112.8%，專為創作者設計的ConceptD系列產品營收年增247%，Chromebook 1月份營收年增361.4%，輕薄型筆電1月營收年增313.5%。

宏碁集團上市、上櫃、興櫃子公司（建碁公司、安碁資訊、智聯服務、展碁國際、宏碁資訊）皆已公告1月份營收，多個孵化中的公司動能持續，如：酷碁公司（1月營收年增213.8%）、海柏特公司（1月營收年增22.7%）等。

營收 宏碁

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