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興能高元月營收雙成長 年增95.1%

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

鋰高分子電池廠興能高（6558）受惠藍牙耳機、居家辦公電子產品業務需求暢旺，加上去年有部分訂單遞延到今年出貨，帶動元月營收雙成長，年增95.1%，寫下歷史同期次高紀錄。法人預估，在去年首季基期較低下，加上興能高本季淡季不淡，營收可望繳出高雙位數年增長成績。

興能高今（8）日公布元月營收1.95億元，月增6%，年增95.1%，寫下歷史同期次高，表現符合先前預期。

興能高指出，藍牙耳機、居家辦公電子產品業務目前需求暢旺，加上去年有部分訂單遞延到今年出貨，因此，昆山廠目前稼動率仍處於高檔水準，預期1、3月營收表現都將優於去年很多。惟2月因適逢農曆春節，在工作天數減少下，對2月營運較為保守。

法人預估，由於興能高去年首季表現不如預期，加上公司今年首季營運淡季不淡，預期興能高今年首季營收可望高雙位數年增長。惟因首季適逢農曆春節，單季營收仍會較上一季衰退。

此外，興能高先前私募引進聲學大廠美律，搶攻真無線藍牙耳機（TWS）商機，雙方主要在三大面向合作，包含電池微小化，軟包電池應用在TWS上，此外，雙方現有客戶也在互相引薦，最後，則是美律多年來深耕輔聽器醫療裝置，興能高也就醫療方面看有無合作綜效。

真無線藍牙耳機 營收 電池

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