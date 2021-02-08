5G帶動PCB耗材需求 鉅橡1月營收1.23億元

專業絕緣材料廠鉅橡企業（8074）今日公告2021年1月合併營收新台幣1.23億元，月成長3.9％、年增加31.2％雙成長，隨著5G建設帶動PCB需求擴充高階製程，有助PCB耗材成長，今年營運可望穩健發展。

鉅橡1月合併營收1.23億元，雖PCB產業近兩年受到中美貿易戰、全球新冠肺炎疫情干擾，但5G商機啟動，5G相關基礎佈建、5G行動通訊以及各式各樣的5G應用，推動PCB產業往高階製程邁進，載板、HDI，目前都處於供不應求，帶動公司PCB耗材需求成長。

鉅橡指出，隨著PCB產業持續擴產，公司配合客戶需求，目前訂單能見度明朗， 由於NB與平板等消費性電子需求持續增加，加上各手機大廠發表5G旗艦新機，以期5G智慧型手機換機潮顯現，推升高階軟板與PCB製程需求，進而帶動公司PCB耗材需求成長，隨著美耐板持續擴大建材市場市占版圖，多角化營運，以期營運穩健發展。