快訊

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

5G帶動PCB耗材需求 鉅橡1月營收1.23億元

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

專業絕緣材料廠鉅橡企業（8074）今日公告2021年1月合併營收新台幣1.23億元，月成長3.9％、年增加31.2％雙成長，隨著5G建設帶動PCB需求擴充高階製程，有助PCB耗材成長，今年營運可望穩健發展。

鉅橡1月合併營收1.23億元，雖PCB產業近兩年受到中美貿易戰、全球新冠肺炎疫情干擾，但5G商機啟動，5G相關基礎佈建、5G行動通訊以及各式各樣的5G應用，推動PCB產業往高階製程邁進，載板、HDI，目前都處於供不應求，帶動公司PCB耗材需求成長。

鉅橡指出，隨著PCB產業持續擴產，公司配合客戶需求，目前訂單能見度明朗， 由於NB與平板等消費性電子需求持續增加，加上各手機大廠發表5G旗艦新機，以期5G智慧型手機換機潮顯現，推升高階軟板與PCB製程需求，進而帶動公司PCB耗材需求成長，隨著美耐板持續擴大建材市場市占版圖，多角化營運，以期營運穩健發展。

PCB 5G 鉅橡

延伸閱讀

解密先進封裝技術

台指期 中性偏多格局

臻鼎、聯茂 創同期新高

欣興桃園工廠再傳火災 盤中股價瞬間殺盤

相關新聞

永大股臨會 獨董黃福雄四點回應陳世洋聲明

永大（1507）今（8）日股東臨時會，舉行獨立董事黃福雄提出解任獨立董事陳世洋議案，今天黃福雄針對陳世洋的聲明也有四點回...

研調：台積電今年5奈米營收估超過50億美元

晶圓代工市場2021年需求持續強勁，大廠訂單都直達2022年。研究機構counterpointresearch發布的預測...

群聯1月營收年增22% 潘健成：對今年營運審慎樂觀

快閃記憶體控制晶片暨儲存解決方案整合服務廠商群聯電子（8299）於今（8）日公佈今年1月營運結果，合併營收為新台幣40....

聯電1月業績155.29億元 較上月微幅成長

晶圓代工廠聯電（2303）於今（8）日公布，1月業績比去年12月小增。

什麼是系統單封裝 解密先進封裝技術

先進封裝大部分是利用「晶圓廠」的技術，直接在晶圓上進行，由於這種技術更適合晶圓廠來做，因此台積電大部分的先進封裝都是自己做的。

USB 4換機潮來臨 可望搶先插旗

大數據流量、高傳輸速度的需求驅動著傳輸介面不斷升級，隨著USB 4時代來臨，龐大的商機讓晶片商、連接線器廠商積極取得認證，可望搶先插旗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。