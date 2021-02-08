精誠1月營收28.4億元 創歷來同期新高

精誠（6214）今（8）日公布，1月合併營收28.4億元，創歷來同期新高，月減6%、年增45.8%。

精誠表示，1月營收成長的原因是高科技製造業、銀行、國營事業等大型專案驗收認列。受新冠肺炎疫情影響，企業在數位轉型的投資仍持續加碼，包含雲端平台建置、雲端ERP、雲端電商平台等雲服務以及RPA（機器人流程自動化）的需求大增。此外，併購宜誠資訊與投資寶錄電子的綜效也逐步展現。

精誠指出，展望第一季，目前能見度穩健樂觀，精誠將持續規劃策略綜效投資，連結客戶、連結夥伴、連結市場，拓展更完整的軟體數據經濟生態圈。另外也將大力推動ESG永續經營計畫，參與軟體人才培育、以科技行善等社會共融活動，落實社會企業責任，強化與客戶的連結。