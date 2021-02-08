快訊

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

群聯1月合併營收為40.61億元 年增22%

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

快閃記憶體控制晶片暨儲存解決方案整合服務領導廠商群聯電子 (8299TT) 今日公布2021年1月合併營收為40.61億元，年增22%。

群聯指出，和去年同期比較，1月PCIe固態硬碟（SSD）控制晶片總出貨量成長近75%；嵌入式快記憶體（eMMC）成品總出貨量也受惠於嵌入式應用市場的持續回溫，成長超過400%。

此外，1月工規記憶體模組年增率也達18%，記憶體總位元數增幅也近71%。從各種出貨資料顯示，PCIe SSD持續滲透各種儲存應用，消費者對於儲存產品的容量需求也不斷地增加，有助群聯提升營收。

群聯董事長潘健成表示，往年第1季是傳統的淡季，今年似乎淡季不淡，PC市場、工控市場、與伺服器市場，需求均比去年同期強勁，再加上儲存的平均容量也持續上升，均有助第1季的整體營收。

展望今年，潘健成強調，現有上下游產能雖然能滿足群聯的需求規劃，但因PCIe Gen4技術領先所增加的新訂單，群聯將持續與上下游供應鏈爭取產能增加，以滿足全球客戶的需求。整體而言，他對群聯今年營運抱持審慎樂觀。

群聯 記憶體模組 控制晶片

延伸閱讀

群聯去年營運亮眼 員工獎金加總最高可領百萬元

為防疫盡一份心力！群聯捐部壢新醫院及新竹馬偕超紫光滅菌機器人

群聯擁漲價雙優勢 外資看好股價達525元

聯電跳電 下游搶貨更激烈

相關新聞

永大股臨會 獨董黃福雄四點回應陳世洋聲明

永大（1507）今（8）日股東臨時會，舉行獨立董事黃福雄提出解任獨立董事陳世洋議案，今天黃福雄針對陳世洋的聲明也有四點回...

研調：台積電今年5奈米營收估超過50億美元

晶圓代工市場2021年需求持續強勁，大廠訂單都直達2022年。研究機構counterpointresearch發布的預測...

群聯1月營收年增22% 潘健成：對今年營運審慎樂觀

快閃記憶體控制晶片暨儲存解決方案整合服務廠商群聯電子（8299）於今（8）日公佈今年1月營運結果，合併營收為新台幣40....

聯電1月業績155.29億元 較上月微幅成長

晶圓代工廠聯電（2303）於今（8）日公布，1月業績比去年12月小增。

什麼是系統單封裝 解密先進封裝技術

先進封裝大部分是利用「晶圓廠」的技術，直接在晶圓上進行，由於這種技術更適合晶圓廠來做，因此台積電大部分的先進封裝都是自己做的。

USB 4換機潮來臨 可望搶先插旗

大數據流量、高傳輸速度的需求驅動著傳輸介面不斷升級，隨著USB 4時代來臨，龐大的商機讓晶片商、連接線器廠商積極取得認證，可望搶先插旗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。