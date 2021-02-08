群聯1月合併營收為40.61億元 年增22%

快閃記憶體控制晶片暨儲存解決方案整合服務領導廠商群聯電子 (8299TT) 今日公布2021年1月合併營收為40.61億元，年增22%。

群聯指出，和去年同期比較，1月PCIe固態硬碟（SSD）控制晶片總出貨量成長近75%；嵌入式快記憶體（eMMC）成品總出貨量也受惠於嵌入式應用市場的持續回溫，成長超過400%。

此外，1月工規記憶體模組年增率也達18%，記憶體總位元數增幅也近71%。從各種出貨資料顯示，PCIe SSD持續滲透各種儲存應用，消費者對於儲存產品的容量需求也不斷地增加，有助群聯提升營收。

群聯董事長潘健成表示，往年第1季是傳統的淡季，今年似乎淡季不淡，PC市場、工控市場、與伺服器市場，需求均比去年同期強勁，再加上儲存的平均容量也持續上升，均有助第1季的整體營收。

展望今年，潘健成強調，現有上下游產能雖然能滿足群聯的需求規劃，但因PCIe Gen4技術領先所增加的新訂單，群聯將持續與上下游供應鏈爭取產能增加，以滿足全球客戶的需求。整體而言，他對群聯今年營運抱持審慎樂觀。