彩晶元月營收24.8億元 年增近1.25倍

中小面板廠彩晶（6116）今（8）日公布元月合併營收達24.8億元，年增124.7%、月減3.5%。法人表示，去年元月受到農曆春節工作天數減少影響，加上目前面板呈現供不應求的盛況，推升稼動率維持高檔，讓彩晶元月較去年同期大增將近1.25倍。

彩晶去年全年累計營收達195.5億元，年增19.7%。利潤方面，去年前三季稅後純益10.7億元，年增33%；每股純益0.34元，高於前年同期0.26元。

在產品組合方面，彩晶營收比重估計以平板、筆電等中尺寸IT產品為最高，約為56%，其他產品如智慧型手機約為14%、穿戴產品3%、工控10%、車用5%。

展望後市，彩晶將特別著重在穿戴、車載及工控等三大成長動能上。穿戴方面，受惠於健康醫療應用，並看好通訊功能加入後的需求，將持續耕耘穿戴產品；車載目前已有一條供給日廠客戶的生產線，第二條產業預期下季可以得到客戶認證並開始投產。