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華碩筆電雙冠王 稱霸南非市場

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

華碩（2357）海內、外捷報頻傳，根據市調公司最新統計，華碩消費性筆電在多款ASUS ZenBook / VivoBook人氣機種強勢領軍下，去年11至12月市佔稱霸南非市場，全年成長率更高達66%。

華碩電競筆電亦拿下南非市場年度冠軍，其中搭載NVIDIA® GeForce GTX 1660 Ti與RTX™系列顯示卡之高階電競筆電，如採用雙螢幕設計獨步全球的「ROG Zephyrus Duo 15」、上蓋配備動態LED顯示器的「ROG Zephyrus G14」等重裝精銳，深受玩家好評，遙遙領先競爭對手，以42%市佔穩踞領導品牌。展望新年，華碩將陸續推出CES發表的全新力作，於競爭激烈的南非市場中乘勝追擊。

電競筆電 華碩 南非

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