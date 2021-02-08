華碩筆電雙冠王 稱霸南非市場
華碩（2357）海內、外捷報頻傳，根據市調公司最新統計，華碩消費性筆電在多款ASUS ZenBook / VivoBook人氣機種強勢領軍下，去年11至12月市佔稱霸南非市場，全年成長率更高達66%。
華碩電競筆電亦拿下南非市場年度冠軍，其中搭載NVIDIA® GeForce GTX 1660 Ti與RTX™系列顯示卡之高階電競筆電，如採用雙螢幕設計獨步全球的「ROG Zephyrus Duo 15」、上蓋配備動態LED顯示器的「ROG Zephyrus G14」等重裝精銳，深受玩家好評，遙遙領先競爭對手，以42%市佔穩踞領導品牌。展望新年，華碩將陸續推出CES發表的全新力作，於競爭激烈的南非市場中乘勝追擊。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言