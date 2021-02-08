十銓營收年增率續創新高 首次1月攻上6億大關

記憶體模組廠十銓（4967）今（8）日公告1月份營收6.84億元、年增55.87%續創新高，也是首次1月攻上6億大關。

十銓表示，1月營收續創新高，主要是延續疫情帶動遊戲機PC、NB需求、以及下游客戶農曆年前提前拉貨，元月整體銷量持續亮眼；其中，電競、SSD產品線出貨量較去年同期成長10%、58%，再加上記憶體產業重回正向循環，雙重因素成為元月營收淡季不淡向上成長的關鍵。

十銓指出，原受疫情影響的伺服器與雲端資料中心客戶停滯的採購已啟動，且終端代理、通路商也開始進行庫存回補，再加上三大原廠產能調整，種種現象顯示疫情對人類社會影響已不可逆，新世代的科技應用將加速5G及各項AI應用的普及，記憶體產業第一季重新回到正向循環，可望維持長期向上。

十銓隨時做足準備，依供需市場變化調節庫存及銷售，可望帶動全產品線成長，推升2021年業績向上突破；同時，十銓將加足馬力朝毛利較佳的電競、工控兩大領域發展，並持續擴大營收占比，拉高整體獲利表現。

另外，依據Newzoo研究調查報告指出，2021年遊戲市場規模達到1,893億美元．而十銓旗下電競品牌T-FORCE更成功搶占玩家眼球，因應消費者對PC高規硬體和全球遊戲主機SSD擴充等需求，十銓除了不斷地推陳出新，提供全球消費級和企業級高效能、低延遲和穩定的儲存產品，今年初領先同業開發次世代DDR5 Long-DIMM / SO-DIMM，第一時間配合INTEL及AMD新平台驗證測試，共同開創新的成長契機。