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筆電需求持續 華碩元月營收年增58.3%

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

PC品牌大廠華碩（2357）受惠遠距工作（WFH）、居家教學商機持續，今（8）日公告元月營收367.25億元，月減14.5%、年增58.3%，為2013年1月以來同期新高。

華碩看好今年首季營運，兩大主力產品線板卡、PC業務本季表現強勁，需求甚至將延續至上半年，對整體營運樂觀看待。其中，華碩筆電強勁需求不只來自教育筆電、電競筆電，而是一般消費性及商用NB等全面感受到拉貨力道。

而華碩去年部分遞延的訂單，也將在今年上半年陸續出貨，此外，在市場需求強勁下，目前海外終端零售庫存仍偏低，讓庫存回補持續進行。

儘管市場需求強勁，但運輸難、運輸貴加上零組件缺貨仍持續影響華碩，去年下半年開始，缺櫃導致海運價格大漲，華碩為此已加重空運比例，但也間接讓運輸成本上升。

零組件方面，華碩指出，今年首季顯卡缺貨情況與去年第4季相當。而筆電部分，華碩去年底釋出電腦類產品的供應缺口高達近三成，需求可能延續至後續季度的說法，惟現在供應缺口已逐步縮小，但對於關鍵零組件缺貨何時紓解，華碩則未有具體時間點。

法人預估，華碩去年第1季因受新冠疫情影響，在基期較低下，加上板卡、PC需求持續暢旺下，預估今年首季營收將雙位數增長，但季比則面臨個位數下滑。

華碩 電競筆電 營收

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