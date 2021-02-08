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十銓1月營收年增55.87% 首次攻上6億大關

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

十銓科技（4967）公布1月營收6.84億元，年增55.87%，1月營收續創新高，延續疫情帶動遊戲機PC、NB需求、以及下游客戶農曆年前提前拉貨，元月整體銷量持續亮眼，其中，電競、SSD產品線出貨量較去年同期成長10%、58%，再加上記憶體產業重回正向循環，雙重因素成為元月營收淡季不淡、向上成長的關鍵。2021年十銓將加足馬力朝毛利較佳的電競、工控兩大領域發展，並持續擴大營收占比，拉高整體獲利表現。

依據Newzoo研究調查報告指出，2021年遊戲市場規模達到1,893億美元。十銓旗下電競品牌T-FORCE更成功搶占玩家眼球，因應消費者對PC高規硬體和全球遊戲主機SSD擴充等需求，十銓除了不斷地推陳出新，提供全球消費級和企業級高效能、低延遲和穩定的儲存產品，今年初更領先同業開發次世代DDR5 Long-DIMM / SO-DIMM，第一時間配合INTEL及AMD新平台驗證測試，共同開創新的成長契機。

此外，原受疫情影響的伺服器與雲端資料中心客戶停滯的採購已啟動，且終端代理、通路商也開始進行庫存回補，再加上三大原廠產能調整，種種現象顯示疫情對人類社會影響已不可逆，新世代的科技應用將加速 5G 及各項 AI 應用的普及，記憶體產業第一季重新回到正向循環，可望維持長期向上。十銓隨時做足準備，依供需市場變化調節庫存及銷售，可望帶動全產品線成長，推升2021年業績向上突破。

十銓 營收 疫情

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