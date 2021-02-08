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2021雲端需求點火 持續帶動台廠伺服器成長

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

根據DIGITIMES Research分析師龔明德統計，2020年第4季主因大型資料中心業者擔心疫情再次影響供應鏈作業進度，而提前拉貨，全球伺服器出貨量較原預估季減幅度（逾一成三）縮小，僅較前季減少9.6%。2021年第1季因美系大型資料中心需求回溫，加上新一代伺服器CPU平台將挹注部分新機種拉貨需求，預估出貨量將微幅季減1.8%，較去年同期則年增5%。

觀察2020全年伺服器出貨表現，雖第1季受疫情攪局而季減1成8，但隨供應鏈恢復正常供貨，第2季季增達2成8，成為年度出貨高峰，雖下半年客戶拉貨力道有所趨緩，但因考量全球疫情、及遠端辦公需求成長推波助瀾下，促大型資料中心積極拉貨而縮小第4季的季減幅度，估計2020年伺服器出貨量年增達7.9%，突破1,600萬台。

展望2021年，全球疫情持續將對供應鏈的關鍵組件取得、組裝測試等作業有所影響，此外，尤其歐美地區企業客群可能受疫情影響經濟表現，而減少對伺服器採購支出，將減弱品牌商的成長力道。

但因疫情衍生的遠端辦公新型態，將擴大對雲端服務、線上購物、影音平台等大型資料中心業者的拉貨需求，此外，預估英特爾（Intel）及超微（AMD）新一代伺服器CPU平台將於2021年上半大量鋪貨將帶動伺服器換機潮，2021年全球伺服器出貨可望保持成長動能。

疫情

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