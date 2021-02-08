快訊

離異家庭的團圓難題：會不會面，不是「尊重孩子意願」就好

台灣取得COVAX首波AZ疫苗20幾萬劑！陳時中證實了

友達元月營收266.2億元 年增71.8%

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

友達（2409）今（8）日公布元月合併營收266.2億元，年增71.8%、月減7.8%。法人表示，由於去年元月受到農曆春節工作天數減少影響，加上目前面板市況火熱，因此淡季不淡，讓今年元月營收較去年同期大增七成；不過營收較上月小減，應是受驅動IC等原料供應影響，讓出貨量略為下滑。

友達表示，元月面板總出貨面積達213.5萬平方米，較去年12月減少7.8%。

友達日前已公告去年第4季及全年財報。友達去年第4季大賺84.4億元，稅後純益季增1.9倍並較前年轉盈；每股純益0.89元，較上季0.3元大增，為近13季以來最佳。

因為面板報價持續上揚，友達去年第4季「三率三升」，毛利率16.95%，季增6.35個百分點；營益率10.28%、季增6.66個百分點；淨利率10.47%，季增6.52個百分點。

友達去年全年累計合併營收達2,709.55億元，年增0.8%；稅後純益33.76億元，遠優於前年虧損192億元；每股純益0.36元，也較前年-2元大為進步。

友達 營收

延伸閱讀

友達1月營收266億元 年增71.8%

潛力股出列 外資抱過年

友達啟動「雙軸轉型+1」策略 走向高值化、場域經濟

友達法說報喜 估報價續揚、稼動率維持高檔

相關新聞

永大股臨會 獨董黃福雄四點回應陳世洋聲明

永大（1507）今（8）日股東臨時會，舉行獨立董事黃福雄提出解任獨立董事陳世洋議案，今天黃福雄針對陳世洋的聲明也有四點回...

研調：台積電今年5奈米營收估超過50億美元

晶圓代工市場2021年需求持續強勁，大廠訂單都直達2022年。研究機構counterpointresearch發布的預測...

群聯1月營收年增22% 潘健成：對今年營運審慎樂觀

快閃記憶體控制晶片暨儲存解決方案整合服務廠商群聯電子（8299）於今（8）日公佈今年1月營運結果，合併營收為新台幣40....

聯電1月業績155.29億元 較上月微幅成長

晶圓代工廠聯電（2303）於今（8）日公布，1月業績比去年12月小增。

USB 4換機潮來臨 可望搶先插旗

大數據流量、高傳輸速度的需求驅動著傳輸介面不斷升級，隨著USB 4時代來臨，龐大的商機讓晶片商、連接線器廠商積極取得認證，可望搶先插旗。

防疫新常態 施振榮開風氣之先力推企業視訊拜年

大年初六新春開工團拜，受疫情影響，宏碁（2353）集團創辦人施振榮再次呼籲大家以視訊拜年。他說，落實防疫新生活，未來視訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。