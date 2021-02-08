友達元月營收266.2億元 年增71.8%
友達（2409）今（8）日公布元月合併營收266.2億元，年增71.8%、月減7.8%。法人表示，由於去年元月受到農曆春節工作天數減少影響，加上目前面板市況火熱，因此淡季不淡，讓今年元月營收較去年同期大增七成；不過營收較上月小減，應是受驅動IC等原料供應影響，讓出貨量略為下滑。
友達表示，元月面板總出貨面積達213.5萬平方米，較去年12月減少7.8%。
友達日前已公告去年第4季及全年財報。友達去年第4季大賺84.4億元，稅後純益季增1.9倍並較前年轉盈；每股純益0.89元，較上季0.3元大增，為近13季以來最佳。
因為面板報價持續上揚，友達去年第4季「三率三升」，毛利率16.95%，季增6.35個百分點；營益率10.28%、季增6.66個百分點；淨利率10.47%，季增6.52個百分點。
友達去年全年累計合併營收達2,709.55億元，年增0.8%；稅後純益33.76億元，遠優於前年虧損192億元；每股純益0.36元，也較前年-2元大為進步。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言