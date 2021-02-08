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緯創1月營收585.69億元 今年業績將逐季上揚

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

緯創（3231）今天（8日）公布2021年1月營收585.69億元，年減3.17%，月減20.34%，主要是受到零組件供應吃緊的影響，加上季節性淡季因素，以及去年第4季基期墊高，緯創預期，3月隨著工作天數恢復正常，業績將開始逐季往上。

緯創2021年1月筆電出貨170萬台，桌機出貨70萬台，顯示器出貨90萬台，伺服器出貨14萬台。緯創2020年筆電出貨230萬台，桌機出貨90萬台，顯示器出貨130萬台，伺服器出貨23萬台。

緯創表示，1月出貨下滑，主要是零組件供應吃緊、加上進入傳統淡季的影響，2月由於工作天數減少，預期變化不大，隨著3月工作天數正常，預期業績將開始往上，2021年業績展望不變，將呈現逐季上升的態勢。

緯創 顯示器

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