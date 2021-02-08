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十銓推新電競商品 白色鏡面記憶體、雪境固態硬碟亮相

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

十銓科技（4967）獲得德國Red Dot 2020紅點設計大獎的XTREEM ARGB電競記憶體與及具備業界超大發光占比的DELTA MAX電競固態硬碟，推出後即受到各界玩家強烈關注，今（8）日發表全新極淨白系列，不僅擁有絕美燈效，且皆獲多項專利認證，使玩家能享受超頻穩定感，T-FORCE此次將刮起雪白無瑕的電競旋風，打造嶄新的電競視覺與玩家共用。

十銓表示，極淨白系列的夢境（XTREEM ARGB WHITE）電競記憶體採用全面屏穿透光設計，並特地選配頂級超頻10層高效能PCB板，具卓越抗雜訊效能，夢境電競記憶體提供高達4000MHz頻率，單支32GB大容量記憶體給玩家們不同的升級選擇，同時支持O.C. Profile一鍵超頻。

此外，同時推出的雪境（DELTA MAX WHITE）RGB SSD則保持業界最大的RGB發光面積，並擁有獨步全球的燈效雙控制介面，可透過5V及USB 10 pin介面同步燈效，使用3D NAND快閃記憶體晶片為玩家資料提供全面防護，內建智慧演算管理機制可有效延長使用壽命。

電競 快閃記憶體 超頻

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