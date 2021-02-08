群聯1月營收年增22% 潘健成：對今年營運審慎樂觀

快閃記憶體控制晶片暨儲存解決方案整合服務廠商群聯電子（8299）於今（8）日公佈今年1月營運結果，合併營收為新台幣40.61億元，較去年同期成長22%，較上月小幅減少2.73%，董事長潘健成表示，今年首季看來有淡季不淡現象，有助群聯第1季營運表現。

群聯董事長潘健成表示，往年第1季是傳統的淡季，然而今年第1季似乎有淡季不淡的現象，不管是PC市場、工控市場、與伺服器市場，需求均較去年同期強勁，再加上儲存的平均容量也持續上升，均有助於第1季的整體營收。

展望2021年後市，潘健成也表示，現有的上下游產能雖然能滿足群聯的需求規劃，但因PCIe Gen4技術領先所增加的新訂單，群聯將持續與上下游供應鏈爭取產能增加，以滿足全球客戶的需求。整體而言，對2021年將持審慎樂觀的態度。

與去年同期比較，群聯1月PCIeSSD控制晶片總出貨量成長近75%；eMMC記憶體成品總出貨量也受惠於嵌入式應用市場的持續回溫而成長超過400%。此外，1月份工規記憶體模組年增率也達18%，記憶體總位元數（Total Bits）也成長近71%。

群聯表示，從各種出貨資料顯示，PCIe SSD持續滲透各種儲存應用，而消費者對於儲存產品的容量需求也不斷地增加，有助群聯提升營收。