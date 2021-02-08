漲價效應推升 市場看好超豐上半年獲利續成長

封測廠超豐（2441）去年營運表現亮眼，去年第4季也呈現淡季不淡表現，市場法人指出，第1季雖有春節長假影響工作天數，但該公司先前已釋出第1季底前將會調漲產品報價，整體而言，若以今年上半年業績表現來看，可望有優於去年同期表現。

對於目前市況，該公司日前表示，公司產能已滿載，且訂單遠遠大於產能，需要一段時間消化，到第2季前不可能達到供需平衡，且將在第1季底前調漲產品報價，估計調整幅度是雙位數調整。市場法人認為，在接單滿載、產品價格調漲的推升下，今年至少上半年營運成長趨勢明確，不僅可望超過去年上半年，有機會維持去年下半年的旺季業績水準。

對於去年營運表現成長，超豐先前表示，主要由於二大因素帶動，第一點是去年全球需求在人工智慧、物聯網、PC、NB及手機應用等產品需求強勁，帶動去年半導體景氣成長；第二點則是因去年的美中貿易摩擦及全球新冠肺炎疫情，致使全球供應鏈調整，也為包括超豐在內的不少台廠帶來明顯轉單效應。

至於今年營運展望，該公司則是指出，由於全球疫情影響，防疫、遠距商機及家庭娛樂需求，帶動醫療器材、筆電、面板、遊戲機等相關產品持續成長，今年仍將持續有需求釋出；此外5G新產品導入量產及車用市場，都是有利今年市場需求表現。