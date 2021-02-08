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雲端需求點火 帶動台廠伺服器成長

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

根據DIGITIMES Research分析師龔明德統計，去年第4季因大型資料中心業者擔心疫情影響供應鏈作業進度提前拉貨，全球伺服器出貨量較原預估季減逾1成3縮小，僅季減9.6%；今年第1季受惠美系大型資料中心需求回溫，加上新一代伺服器CPU平台將挹注部分新機種拉貨需求，預估出貨量將微幅季減1.8%，但較去年同期則是年增5%。

觀察去年全年伺服器出貨表現，雖然第1季受疫情攪局季減1成8，但隨著供應鏈恢復正常供貨，第2季季增2成8，為年度出貨高峰，下半年客戶拉貨力道雖趨緩，但因考量全球疫情、及遠端辦公需求成長，促使大型資料中心積極拉貨，因此縮小第4季的季減幅度，估計去年伺服器出貨量突破1,600萬台，年增7.9%。

展望今年，全球疫情持續將對供應鏈的關鍵組件取得、組裝測試等作業有所影響，此外，尤其歐美地區企業客群可能受疫情影響經濟表現，減少對伺服器採購支出，將減弱品牌商的成長力道。

但因疫情衍生的遠端辦公新型態，將擴大對雲端服務、線上購物、影音平台等大型資料中心業者的拉貨需求，此外，預估英特爾(Intel)及超微(AMD)新一代伺服器CPU平台將在今年上半大量鋪貨，將帶動伺服器換機潮，今年全球伺服器出貨可望保持成長動能。

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